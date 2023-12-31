 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Servet Çetin, EMS Yapı Sivasspor ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Servet Çetin, EMS Yapı Sivasspor ile yollarını ayırdı

EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Servet Çetin, futbolcularla vedalaşarak kulüpten ayrıldı. Çetin, veda programında yaptığı konuşmada, adaletli davrandığını ve herkese adil davranmaya çalıştığını belirtti. Futbolculara başarılar dileyen Çetin, hakkını helal etmelerini istedi.

Servet Çetin, EMS Yapı Sivasspor ile yollarını ayırdı
31.12.2023 - 16:07,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor ile yollarını ayıran teknik direktör Servet Çetin, futbolcularla vedalaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çetin ve teknik heyeti için kulüp tesislerinde veda programı düzenlendi.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, ayrılığın her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, "Buraya gelirken sizlere adaletli davranacağımı, adil olacağımı ve hak edeni oynatacağımı söylemiştim. Kime göre adalet? Bana göre adil olabilir ama size göre olmayabilir. Benim doğrum size yanlış gelebilir. Ancak şuna inanın, hiç değilse vicdani ve insani olarak bunu yapmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Takımdaki herkese adil davranmaya çalıştığını vurgulayan Servet Çetin, "Bilmeden, istemeden kırdığım insanlar varsa, hakkınızı helal edin. Bilerek kırayım, inciteyim yapısında bir insan değilim. Sonuçta futbolu ben eğlence olarak görüyorum. Onun için bir arkadaşımı kırmak istemem, kırmam da. Sizi canı gönülden takip edeceğim. İnşallah sezonu da çok güzel bitirirsiniz. Tekrar hakkınızı helal edin. İnşallah görüşürüz. Belki başka takımda, dışarıda karşılaşırız. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. Böyle şeyler gayet normal. Hepinizden Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Çetin ve teknik ekibi, futbolcularla vedalaştıktan sonra kulüpten ayrıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Servet Çetin, Sivasspor, Teknik Direktör, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Servet Çetin, EMS Yapı Sivasspor ile yollarını ayırdı - Son Dakika


15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12
Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48
Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07
Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06
Yeni Zelanda 2024 yılına girdi Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29
Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim

Son Dakika
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
14:48 Ukrayna'nın Rusya'ya füze saldırısında ölü sayısı 24'e yükseldi! Putin misilleme olarak Harkov'u vurdu
14:07 Demirtaş babasının cenazesine katılmayacak! Avukatlarına ''Adalet Bakanlığı'na başvurmayın'' talimatı
14:06 Yeni Zelanda 2024 yılına girdi
13:29 Gazze'de katliam yapan İsrail'e ünlü yönetmen Oliver Stone'dan sert tepki: Hayatımda böyle bir katliam görmedim
13:17 Bahçeli: Türk sporunu kirli amaçlarına alet etmek için faal halde olanların karşısında duracağız
13:02 Pavyon dansıyla olay olan Hazar Ergüçlü, Ezo isimli konsomatristen ders almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 17:25:24. #1.12#
SON DAKİKA: Servet Çetin, EMS Yapı Sivasspor ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement