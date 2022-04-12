Servet Yardımcı, Romanya Futbol Federasyonunun başkanlık seçimine gözlemci olarak katıldı - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Romanya Futbol Federasyonunun başkanlık seçiminin yapıldığı bugünkü genel kuruluna UEFA'yı temsilen gözlemci olarak katıldı.

TFF'nin açıklamasına göre Servet Yardımcı, 2014 yılından bu yana Romanya Futbol Federasyonu Başkanlığı'nı yürüten Razvan Burleanu'nun tek aday olarak yer aldığı ve Bükreş'teki Ulusal Stadyum'da gerçekleştirilen genel kurulun açılışında bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Romanya'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Yardımcı, köklü bir geçmişe sahip olan Romanya futbolunda son dönemde yapılan yatırımların Avrupa futbolunda takdirle karşılandığını belirtti. Yardımcı, genel kurulun ardından tekrar başkanlık görevine seçilen Razvan Burleanu'yu tebrik etti.

FIFA Konseyinin Nijeryalı üyesi Amaju Pinnick de FIFA adına gözlemci olarak toplantıda yer aldı.