"Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
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Spor

"Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı" düzenlendi

"Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı" düzenlendi
11.06.2025 17:28
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"Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı" Adana'da gerçekleştirildi.

"Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı" Adana'da gerçekleştirildi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bir otelde düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de başarılı özel sporcuların olduğunu söyledi.

Engellerin bedenlerde değil, zihinlerde ve gönüllerde olduğunu ifade eden Köşger, "Zihninizdeki, gönlünüzdeki engeli kaldırdığınız zaman dünyada erişemeyeceğiniz başarı yok. Özel sporcularımız bunu çok güzel bir şekilde tüm dünyaya ispatladı. Emeği geçenlere tek tek teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu da gerçekleştirilen konferansın, engellerin ötesine geçen iradenin ve herkese örnek başarı hikayelerinin sesi olmayı amaçladığını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Serkan Bayam'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansa geçildi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Türkiye'nin paralimpik hikayesine çok geç katıldığını belirtti.

Bu hikayenin başlamasında iki büyük kahramanın olduğunu ifade eden Aksu, "Türkiye'de bu seviyeye geldiysek, Paris'te bu başarıları elde ettiysek bunun iki büyük kahramanı vardır. Biri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, diğeri Türkiye Milli Paralimpik Komitesi kurucusu Yavuz Kocaömer'dir." dedi.

Aksu, paralimpik farkındalığını bütün topluma yaymak istediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Oluşturulacak rol modellerle evde oturan her engelliyi sokağa çıkarıp spora, sanata, iş dünyasına, topluma entegre etmek istiyoruz. Biz bu engelleri sporla yıkmak üzerine çalışmalar yapmaktayız. En son Paris'te altın madalya sıralamasında 23'üncü, toplam madalyada 17'nci sırada yer aldık. Bu bizim için yetmez, Türkiye gibi büyük bir ülkenin dünyanın ilk 10'unun arasında olması lazım. Bizim hedefimiz de dünyada ilk 10'a girmek."

"Zihinlerdeki engeli aştığımız zaman çocuklarımız başarabiliyorlar"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel çocukları kucaklamasıyla Türkiye'de engellerin tek tek aşılmaya başlandığını vurguladı.

Daha önce görmezden gelinen çocukların 2024 Yaz Paralimpik Oyunları'nda Paris'te madalyalar aldığını dile getiren Aydın, "Paralimpik sporlarının gelişmesinin en büyük sebebi artık engelli ailelerin engelleri aşmaya başlaması. Biz artık ülkemizde her türlü imkanı buluyoruz. Zihinlerdeki engeli aştığımız zaman çocuklarımız başarabiliyorlar." diye konuştu.

Milli paralimpik sporcusu Ebru Acer de sporu çok sevdiğini anlatarak "Hedefim, 2028 Los Angeles'ta altın madalya almak. Günde çift antrenman yapıyorum. Çalışmalarım güzel geçiyor. Hedeflerim için çabalıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Sessiz Devrim Paralimpik Yolculuk Konferansı' düzenlendi - Son Dakika

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