Sevgilisini görünce kendini tutamadı! Jake Paul\'u ağlatan anlar

2026 Milano Kış Olimpiyatları'nda kadınlar sürat pateninde tarihi bir performans geldi. Hollandalı sporcu Jutta Leerdam, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu. Tribünde bulunan nişanlısı Jake Paul ise gözyaşlarına hakim olamadı.

1.12.31 İLE TARİHE GEÇTİ

Kadınlar 1000 metre yarışında piste çıkan Leerdam, beklentilerin üzerine çıkarak 1 dakika 12 saniye 31 saliselik derecesiyle olimpiyat rekoru kırdı. Altın madalyaya uzanan 6 kez dünya şampiyonu sporcu, başarısıyla adını olimpiyat tarihine yazdırdı.

JAKE PAUL'DEN DUYGUSAL DESTEK

Yarışı tribünden takip eden ünlü boksör Jake Paul, Leerdam'ın zaferi sonrası gözyaşları içinde sevgilisine destek verdi. O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.