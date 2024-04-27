Sevil Becan: Bizler bir oldukça Fenerbahçe'mizi kimse yenemez - Son Dakika
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Spor

Sevil Becan: Bizler bir oldukça Fenerbahçe'mizi kimse yenemez

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sevil Becan, Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, geleceğin Fenerbahçe'si için birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Becan, Yüksek Divan Kurulu'nun üye ilişkilerinin önemine vurgu yaparak, her üyenin fikrine saygı gösteren ve dayanışma içinde çalışan bir ekip olacaklarını belirtti.

27.04.2024 20:13
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- Sevil Becan: "Bizler bir oldukça Fenerbahçe'mizi kimse yenemez"

İSTANBUL - Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sevil Becan, "Bugün burada kim seçilirse seçilsin, hep birlikte sizlerin karşısına çıkıp birlikte seçilen adayı kutlayalım. Bizler bir oldukça Fenerbahçe'mizi kimse yenemez. Biz umutluyuz ve diyoruz ki; geleceğin Fenerbahçe'si, geleceğin Yüksek Divan Kurulu için, barış ve beraberlik için desteklerinizi ve oylarınızı bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sevil Becan, "Bugün Fenerbahçe'mize 3 yıl boyunca hizmet edecek olan Yüksek Divan Kurulu başkanlığı heyetini seçmek üzere toplandık. Sizlerle burada tekrar buluşmak, görüşmek çok güzel. Kulübümüz tüzüğünde Yüksek Divan Kurulu'nun temel görevi danışma kurulu olarak tanımlanmıştır. 25 yıllık, çeyrek asırlık spor kulübü kongre üyeliğinin sonrasında oluşan bu kurul aslında bir akil insanlar kuruludur. İletişimin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen bir kişi olarak, yüksek divan kurulunun da üye ilişkilerinin de ekibinin olması gerektiğini düşünüyorum. Her üyenin fikrine saygı gösteren, dayanışma içerisinde çalışan ekip olacağız. Bu kapsamda üyeleri dinleyecek, talep ve üyeleri toplayacağız. Yüksek Divan Kurulu'nun stratejik planını uygulayacağız ve kademelerle hayata geçireceğiz. Bugün burada kim seçilirse seçilsin, sizlerin karşısına çıkıp hep birlikte seçilen adayı kutlayalım. Bizler bir oldukça Fenerbahçe'mizi kimse yenemez. Biz umutluyuz ve diyoruz ki; geleceğin Fenerbahçe'si, geleceğin Yüksek Divan Kurulu için, barış ve beraberlik için desteklerinizi ve oylarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sevil Becan: Bizler bir oldukça Fenerbahçe'mizi kimse yenemez - Son Dakika

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