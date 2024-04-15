Sevil Zeynep Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday - Son Dakika
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Sevil Zeynep Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday

Sevil Zeynep Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı\'na aday

Fenerbahçe'de bir dönem genel sekreterlik görevinde bulunan ve şuan yönetim kurulu üyeliği yapan Sevil Zeynep Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

15.04.2024 16:16
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Fenerbahçe'de bir dönem genel sekreterlik görevinde bulunan ve şuan yönetim kurulu üyeliği yapan Sevil Zeynep Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak. Ali Koç yönetiminde bir dönem genel sekreterlik görevinde de bulunan, Başkan Koç'un yönetim kurulu listesinde yer alan Sevil Zeynep Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu.

Sevil Becan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüzün 27 Nisan 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Seçimli Yüksek Divan Kurulu toplantısında, Fenerbahçe'mizin en yüksek kurulu olan, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına adayım. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, 5 bini aşan üye sayısı ile büyük Fenerbahçe camiasının geniş ve akil topluluğudur. 3 yılda bir seçilen Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve 4 üyesi, bu akil topluluğun Başkanlık Divanını oluşturmaktadır. Başkan, sizlerin iradesi ile 3 yıllığına seçilen deneyimli, Fenerbahçe'mizin değerlerini özümsemiş, birlik ve beraberlik ruhunu geleceğe taşıyacak niteliklere sahip ve yönetim tecrübesi olan bir YDK üyesi olmalıdır. 25 senelik kongre üyeliği sonrası Yüksek Divan Kurulu üyesi olmaya hak kazanmış olan her Fenerbahçelinin beklentilerine cevap verecek bir YDK oluşumuna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ve bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kuruluna yapıcı destek verecek, önerileri ile gündemdeki konulara değinebilecek, üyelerimizin etkin olabileceği toplantı ve organizasyonların yapılmasını çok önemsiyorum. Dünyanın En Büyük Spor Kulübü olan Fenerbahçe'mizin değerli kurumsal yapısı içinde olan tüm paydaşlarımızla, Mesleki dayanışma gruplarının, uzman üyelerin konu bazında bilgi paylaşım toplantılarının, üyelerimizin aktif katılımlarının sağlanacağı ortamların hep birlikte oluşturulabileceğini düşünüyorum. Tüm bunların tüzüğümüzün sınırları çerçevesinde başkanlık divanının oluşturacağı komisyonlar yapılanması ile mümkün olacağını biliyorum.

Çünkü inanıyorum ki Yüksek Divan Kurulu Üyelerinin sağlayacağı katkılar sonucu Fenerbahçe'miz daha yüksek seviyelere ve saygınlığa ulaşacaktır. Aday profilimdeki Fenerbahçe'miz ile ilgili olarak; Fenerbahçe için 2010-13 yılları arasında futbol altyapıda Altyapı Sporcularına Yönelik Kişisel Gelişim Odaklı Takip ve Destek Sistemi projesini yönettim. 2018-2021 döneminin ilk yarısında Genel Sekreterlik, ikinci yarısında ise üye ilişkileri, dernekler birimi, kürek şubesi ve müze-tarih kurulu yönetimini üstlendim. Üye ilişkileri birimi genel sekreterlik görevim sırasında kurulmuştur. Bugün geldiği noktada üyelerimiz ile kulüp yönetimi arasında önemli bir köprü görevini oluşturan bu birimin YDK içinde de yapılabileceğini düşünüyorum. Adayım çünkü; Fenerbahçe'mizin geleceğine umutla bakabilmek için tarihimizi, Fenerbahçelilik değerlerimizi, kamplaşma ve karşıtlıklara son vererek birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak sürdürülebilir başarılara imza atmamız gerektiğine inanıyorum. Konusunda deneyimli Fenerbahçe için hizmet etmiş ekip arkadaşlarımla birlikte Başkanlık görevine talibim. Tüm camiamızdan ricam, bugüne kadar olduğu gibi sabır ve anlayışla Fenerbahçe'mize yakışır bir olgunluk içerisinde bu seçim sürecine katılmaları, oylarını kullanmaları ve Yüksek Divan Kurulu Başkanlık adaylığıma destek vermeleridir. Karar değerli Yüksek Divan Kurulu Üyelerinindir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sevil Zeynep Becan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na aday - Son Dakika

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