Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Sevilay Öztürk, kadınlar 50 metre kelebek S5 sınıfında gösterdiği performansla bronz madalyanın sahibi oldu. Bu başarı, Türkiye'nin paralimpik spor alanındaki elde ettiği önemli bir zafer olarak kaydedildi ve Sevilay, spor camiasında büyük takdir topladı.
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7.09.2024 04:15:45. #1.12#
SON DAKİKA: Sevilay Öztürk'ten Bronz Madalya - Son Dakika
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