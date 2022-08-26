Sevilla'da Marcao şoku! Bir süre daha forma giyemeyecek

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La Liga'nın başarılı ekiplerinden Sevilla'nın, Galatasaray'dan Marcao'yu transfer etmesi büyük ses getirmişti. İspanyol ekibine, Brezilyalı savunmacıya kötü haber geldi.

3 HAFTA YOK

Sevilla konuya ilişkin resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Marcao'nun sol bacak hamstring kasında yırtık olduğu ifade edildi. Deneyimli savunmacı 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

"ASLA VAZGEÇMEM"

Sakatlığına ilişkin paylaşım yapan Marcao ise, "Buradaki başlangıç planladığım gibi gitmiyor, ancak kendimi toparlamak ve bu kulüp için her şeyimi vermek için göstereceğim özveri ve çaba eksik olmayacak. Asla vazgeçmem!"