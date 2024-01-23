 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şevket Işık Sezonu U-18 Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Şevket Işık Sezonu U-18 Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu

Üç ayrı grupta oynanan Şevket Işık Sezonu U-18 Ligi'nde A Grubu'nda Anadolu Yıldızları ile Erciyesgücü, B Grubu'nda Argıncıkspor ile Gültepespor, C Grubu'nda ise Akkışlaspor ile Amaratspor şampiyon oldu. Bu takımlar yeni sezonda Kayseri Süper U-18 Ligi'nde mücadele edecek.

Şevket Işık Sezonu U-18 Ligi\'nde Şampiyonlar Belli Oldu
23.01.2024 - 08:40,
Abone Ol

Üç ayrı grupta 31 takımın katılımı ile başlayan ŞevketIşık Sezonu U-18 Ligi maçları tamamlandı. Üç grupta ilk iki sırayı alan 6 takım adını yeni sezonda Kayseri Süper U-18 Ligi'ne yazdırmış oldu.

Bu sezon çift devreli lig usulüne göre üç ayrı grupta oynanan Şevket Işık U-18 Ligi, son derece büyük bir çekişmeye sahne oldu. Oynanan karşılaşmalar sonunda A Grubu'nda Anadolu Yıldızları ile Erciyesgücü, B Grubu'nda Argıncıkspor ile Gültepespor, C Grubu'nda ise Akkışlaspor ile Amaratspor şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlar oldu.

Gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım önümüzdeki sezon Kayseri SüperU-18 Ligi'nde mücadele edecek. Bu sezon B Grubu'nda ilk sırayı alan Argıncıkspor, oynadığı 18 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik alarak ligi namağlup tamamlayan tek takım oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kayseri, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Şevket Işık Sezonu U-18 Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika


22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor

Son Dakika
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:03:32. #1.11#
SON DAKİKA: Şevket Işık Sezonu U-18 Ligi'nde Şampiyonlar Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement