Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde adını finale yazdırdı.
Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleşen kadınlar 10 metre havalı tabanca mücadelesinde olimpiyatlara ilk kez katılan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 577 puanla 7. sırada yer aldı. Böylece ilk 8 arasına giren Tarhan, finale yükseldi.
Kadınlar 10 metre havalı tabanca finali yarın TSİ 13.00'te başlayacak. - İSTANBUL
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