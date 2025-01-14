Şeydanur Kaplan: Engellilere İlham Veren Başarı Hikayesi - Son Dakika
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Spor

Şeydanur Kaplan: Engellilere İlham Veren Başarı Hikayesi

Şeydanur Kaplan: Engellilere İlham Veren Başarı Hikayesi

Golbol Kadın Milli Takımı'nın oyuncusu Şeydanur Kaplan, engellilere örnek olarak başarılarıyla ilham veriyor.

14.01.2025 12:22
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Dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda elde ettikleri başarılarla ülkeyi gururlandıran Golbol Kadın Milli Takımı'nın 25 yaşındaki oyuncusu Şeydanur Kaplan, kariyeriyle engellilere örnek oluyor.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan doğuştan görme engelli Şeydanur, ortaokulda beden öğretmeninin tavsiyesiyle golbol ile tanıştı.

Genç oyuncu, Denizli Görme Engelliler Spor Kulübü formasıyla başarılar elde etti ve performansı sayesinde dikkati çekerek 17 yaşında milli takıma seçildi.

Milli takımdaki ilk yılında 2017'de Finlandiya'da Avrupa Golbol Şampiyonası'na sonraki yıl da İsveç'te Golbol Dünya Şampiyonası'na katılan Şeydanur, iki organizasyonda da gümüş madalya alma başarısı yaşadı.

Şeydanur Kaplan, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayı Türkiye'ye getiren takımda yer aldı.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 4. sınıf öğrencisi Şeydanur Kaplan, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile 2028 yılında ABD'de yapılacak Los Angeles Paralimpik Oyunları'nda mücadele edebilmek için çalışmalarını azimle sürdürüyor.

"Çok şanslı hissediyorum"

Şeydanur Kaplan, AA muhabirine golbolle tanıştıktan 5 sene sonra milli formayı giydiğini ifade etti.

Milli takımla Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları yaşadıklarını anlatan Şeydanur, "Bunlar çok büyük gururlar. Hiçbir şeyle satın alamayacağınız, eş tutamayacağınız başarılar, çok büyük gururlar. Bunları yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum ve çok gururlu hissediyorum." diye konuştu.

Sporla farkındalık düzeyinin arttığını dile getiren milli sporcu, şöyle devam etti:

"Engelli birey olarak toplumda bu şekilde başarılarla var olmak, prestij kazanmak, toplumun üst basamaklarında yer almak çok gurur verici. Ben engellilerin eve kapanmaması gerektiği fikriyle büyüdüm. Çocukken hiç evde durmadım, evde değildim. Yaşıtlarımın yapabileceği aktiviteleri hatta daha fazlasıyla yapmışımdır. Hep ne yapabiliyorsam sınırlarımı da aşarak bir şekilde var olmaya çalıştım. Spor aslında benim kendimi ifade edebilmem için bir yoldu sadece. Spor çok güzel var oldu hayatımda. Spor aslında benim hayatım oldu."

Şeydanur, ailelerin. engelli çocuklarına desteğinin önemine değinerek "Bence en büyük görev ailelere düşüyor. Çocuklarının ne yapabilecekleri konusunda her zaman tetikte olsunlar ve araştırsınlar. Aile desteklediği zaman çocuk kendine de inanıyor." dedi.

"Zirveye ulaşmaktan ziyade orada kalabilmek"

Milli takımın en büyük başarıları elde ettiğini aktaran Şeydanur Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporun zirvesi olimpiyatlardır. Biz bunu iki kez hatta takım olarak üç kez başardık. Neredeyse dünya tarihinde böyle bir başarı yok. Aslında zirveyi gördük diyebilirim. Önemli olan zirveye ulaşmaktan ziyade orada kalabilmek, o istikrarı korumaktır. Bizim de amacımız katılacağımız bütün turnuvalarda aynı başarıyı koruyup sürdürebilmek. Buralara nasıl geldiğimi unutmadan bu yolda devam edebilmek benim amacım. "

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şeydanur Kaplan: Engellilere İlham Veren Başarı Hikayesi - Son Dakika

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