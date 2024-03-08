Muğla'da düzenlenen atletizm yarışmasında Seydikemer öğrencileri madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Muğla'da düzenlenen atletizm yarışmasında Seydikemer öğrencileri madalya kazandı

Muğla\'da düzenlenen atletizm yarışmasında Seydikemer öğrencileri madalya kazandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düzenlenen Okullararası Atletizm Müsabakaları Gençler Kategorisi'nde Seydikemer Anadolu Lisesi ve Seydikemer Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri toplam 14 madalya kazandı. Öğrenciler farklı branşlarda başarı göstererek madalyalarını elde etti.

08.03.2024 14:26
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde lise öğrencileri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atletizm Pisti'nde düzenlenen Okullararası Atletizm Müsabakaları Gençler Kategorisi'nde madalya kazandı.

Seydikemer Anadolu Lisesi ve Seydikemer Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi, Muğla'da gerçekleştirilen atletizm yarışmalarına katıldı. Seydikemer'i başarıyla temsil eden öğrenciler, farklı branşlarda toplam 14 madalya elde etti.

Seydikemer Anadolu Lisesi'nden Meryem Ocak 200 metrede 3., Eda Kaya uzun atlamada 2. ve 3000 metre yürüyüşte 2., Ceren Nur Ece 200 metrede 4. ve 100 metre engelli koşuda 2., Mustafa Aydilek 800 metrede 2. ve 3000 metre yürüyüşte 3., Yakuphan Korkmazoğlu 1500 metrede 2. ve 200 metrede 3. oldu.

Seydikemer Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Havvanur Kılıç 3000 metre yürüyüşte 1. ve uzun atlamada 3., Ervanur Koca 200 metrede 2. ve 800 metrede 2., Eray Özden 3000 metre yürüyüşte 2., Eren Akkurt 3000 metre yürüyüşte 1. ve 800 metrede 1., Yunus Selim Deveci ise uzun atlamada 4. sırada yer aldı.

Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, öğrencilerin başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini tebrik etti ve desteklerini sürdüreceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da düzenlenen atletizm yarışmasında Seydikemer öğrencileri madalya kazandı - Son Dakika

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