Seyirciler futbola doyacak! İşte Şampiyonlar Ligi'nin şifresiz yayınlanacak maçları
Son Güncelleme: 02.10.2023 20:26
Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması ikinci hafta maçlarına yarın devam edilecek. Haftanın açık kanalda yayınlanacak maçları belli oldu. 3 Ekim Salı günü Union Berlin-Braga ve Kopenhag-Bayern Münih maçları, 4 Ekim Çarşamba günü ise Antwerp-Shakhtar ve Newcastle-PSG maçları TV 8.5'ten canlı yayınlanacak.
Temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ne ikinci hafta grup maçlarıyla devam edilecek.
BELİRLİ MAÇLAR AÇIK KANALDA
Devler Ligi'nde ikinci haftanın açık kanalda yayınlanacak maçları belli oldu. 3 Ekim Salı ve 4 Ekim Çarşamba günü toplamda 4 mücadele şifresiz kanalda olacak.
İşte Devler Ligi'nde ikinci hafta şifresiz kanalda yayınlanacak karşılaşmalar;
- 3 Ekim Salı günü saat 19.45'te Union Berlin-Braga ve saat 22.00'de Kopenhag- Bayern Münih maçları TV 8.5'ten canlı yayınlanacak.
- 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te Antwerp-Shakhtar ve saat 22.00'de Newcastle- PSG maçları TV 8.5'ten canlı yayınlanacak.
Alper Kızıltepe
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