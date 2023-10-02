Seyirciler futbola doyacak! İşte Şampiyonlar Ligi\'nin şifresiz yayınlanacak maçları

Temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'ne ikinci hafta grup maçlarıyla devam edilecek.

BELİRLİ MAÇLAR AÇIK KANALDA

Devler Ligi'nde ikinci haftanın açık kanalda yayınlanacak maçları belli oldu. 3 Ekim Salı ve 4 Ekim Çarşamba günü toplamda 4 mücadele şifresiz kanalda olacak.

İşte Devler Ligi'nde ikinci hafta şifresiz kanalda yayınlanacak karşılaşmalar;