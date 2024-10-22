Şeyma Düztaş Avrupa İkincisi Oldu

BULGARİSTAN'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa U22 Boks Şampiyonası'nda Muğla Boks Kulübü'nden Şeyma Düztaş, Avrupa ikincisi oldu.
Avrupa U22 Boks Şampiyonası 8-20 Ekim tarihleri arasında Sofya'da yapıldı. Muğla Boks Kulübü sporcusu Şeyma Düztaş, organizasyonda kadınlar 81 kiloda Moldovalı rakibi Kozerez Daria'ya finalde yenilerek ikinci olurken, kardeşi Yaren ise çeyrek final mücadelesi verdi.
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