Seza Çimento Elazığspor ile 52 Orduspor, 2. Lig'de 10. haftayı lider tamamladı

Nesine 2. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi ve puanını 25'e yükseltti.

Kırmızı Grup'ta ise 52 Orduspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek 24 puana ulaştı.

Haftaya gruplarda lider giren Seza Çimento Elazığspor ve 52 Orduspor FK, bu sonuçlarla liderliğini sürdürdü.

Ligde puan durumu şöyle:

Beyaz Grup