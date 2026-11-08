Seza Çimento Elazığspor ile 52 Orduspor, 2. Lig'de 10. haftayı lider tamamladı

Seza Çimento Elazığspor ile 52 Orduspor, 2. Lig'de 10. haftayı lider tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2. Lig'de 10. hafta maçları sona erdi. Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yenip 25 puana ulaşırken Kırmızı Grup'ta 52 Orduspor FK, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek 24 puana çıktı; iki ekip de liderliğini korudu.
Nesine 2. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi ve puanını 25'e yükseltti.
Kırmızı Grup'ta ise 52 Orduspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek 24 puana ulaştı.
Haftaya gruplarda lider giren Seza Çimento Elazığspor ve 52 Orduspor FK, bu sonuçlarla liderliğini sürdürdü.
Ligde puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|10
|8
|1
|1
|28
|7
|21
|25
|2.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ
|10
|7
|3
|0
|21
|11
|10
|24
|3.MUŞ SPOR KULÜBÜ
|10
|7
|2
|1
|29
|13
|16
|23
|4.ALİAĞA FUTBOL
|10
|7
|1
|2
|19
|14
|5
|22
|5.ÇORLU SPOR 1947
|10
|6
|2
|2
|19
|10
|9
|20
|6.İNEGÖL KAFKASSPOR
|10
|6
|1
|3
|20
|15
|5
|19
|7.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|10
|5
|3
|2
|20
|12
|8
|18
|8.EFOR ÇAY ERBAASPOR
|10
|5
|1
|4
|20
|15
|5
|16
|9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|10
|4
|2
|4
|12
|11
|1
|14
|10.SEBATSPOR
|10
|3
|3
|4
|20
|15
|5
|12
|11.ANKARASPOR
|10
|4
|0
|6
|14
|18
|-4
|12
|12.ISBAŞ ISPARTA 32
|10
|3
|2
|5
|16
|21
|-5
|11
|13.SOMASPOR
|10
|3
|2
|5
|11
|18
|-7
|11
|14.68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|10
|2
|3
|5
|16
|16
|0
|9
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|10
|2
|1
|7
|7
|32
|-25
|4
|16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|10
|0
|1
|9
|5
|22
|-17
|-2
|17.HATAYSPOR
|10
|1
|1
|8
|4
|18
|-14
|-5
|18.ADANA DEMİRSPOR
|10
|2
|1
|7
|9
|22
|-13
|-44
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.52 ORDUSPOR FK
|10
|8
|0
|2
|22
|10
|12
|24
|2.SAKARYASPOR
|9
|6
|1
|2
|19
|12
|7
|19
|3.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI
|9
|5
|3
|1
|18
|11
|7
|18
|4.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ
|10
|5
|3
|2
|19
|14
|5
|18
|5.ANKARA DEMİRSPOR
|10
|5
|2
|3
|27
|15
|12
|17
|6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|10
|5
|2
|3
|16
|13
|3
|17
|7.KCT 1461 TRABZON FK
|9
|4
|3
|2
|18
|14
|4
|15
|8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|9
|4
|2
|3
|18
|13
|5
|14
|9.12 BİNGÖLSPOR
|10
|3
|4
|3
|10
|11
|-1
|13
|10.KÜTAHYASPOR
|10
|4
|1
|5
|15
|19
|-4
|13
|11.KARACABEY BELEDİYESPOR
|9
|3
|3
|3
|11
|16
|-5
|12
|12.FETHİYESPOR
|9
|2
|2
|5
|9
|15
|-6
|8
|13.MKE ANKARAGÜCÜ
|9
|2
|4
|3
|15
|13
|2
|7
|14.SERİKSPOR
|10
|2
|3
|5
|10
|16
|-6
|6
|15.KIRKLARELİSPOR
|9
|1
|3
|5
|7
|15
|-8
|6
|16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|9
|1
|2
|6
|10
|17
|-7
|2
|17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR
|9
|0
|2
|7
|6
|26
|-20
|-1
Kaynak: AA
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