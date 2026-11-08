Seza Çimento Elazığspor ile 52 Orduspor, 2. Lig'de 10. haftayı lider tamamladı - Son Dakika
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Seza Çimento Elazığspor ile 52 Orduspor, 2. Lig'de 10. haftayı lider tamamladı

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2. Lig'de 10. hafta maçları sona erdi. Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yenip 25 puana ulaşırken Kırmızı Grup'ta 52 Orduspor FK, Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek 24 puana çıktı; iki ekip de liderliğini korudu.

Nesine 2. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Seza Çimento Elazığspor, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi ve puanını 25'e yükseltti.

Kırmızı Grup'ta ise 52 Orduspor FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-1 mağlup ederek 24 puana ulaştı.

Haftaya gruplarda lider giren Seza Çimento Elazığspor ve 52 Orduspor FK, bu sonuçlarla liderliğini sürdürdü.

Ligde puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR108112872125
2.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ1073021111024
3.MUŞ SPOR KULÜBÜ1072129131623
4.ALİAĞA FUTBOL 107121914522
5.ÇORLU SPOR 1947106221910920
6.İNEGÖL KAFKASSPOR106132015519
7.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR105322012818
8.EFOR ÇAY ERBAASPOR105142015516
9.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ104241211114
10.SEBATSPOR103342015512
11.ANKARASPOR104061418-412
12.ISBAŞ ISPARTA 32103251621-511
13.SOMASPOR103251118-711
14.68 AKSARAY BELEDİYESPOR10235161609
15.GMG KASTAMONUSPOR10217732-254
16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR10019522-17-2
17.HATAYSPOR10118418-14-5
18.ADANA DEMİRSPOR 10217922-13-44
Not: Adana Demirspor'un 51, Hatayspor'un 9 ve GMG Kastamonuspor ile Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.52 ORDUSPOR FK1080222101224
2.SAKARYASPOR 96121912719
3.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI95311811718
4.ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ105321914518
5.ANKARA DEMİRSPOR1052327151217
6.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR105231613317
7.KCT 1461 TRABZON FK94321814415
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ94231813514
9.12 BİNGÖLSPOR103431011-113
10.KÜTAHYASPOR104151519-413
11.KARACABEY BELEDİYESPOR93331116-512
12.FETHİYESPOR9225915-68
13.MKE ANKARAGÜCÜ9243151327
14.SERİKSPOR102351016-66
15.KIRKLARELİSPOR9135715-86
16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR91261017-72
17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR9027626-20-1
Not: MKE Ankaragücü, Serikspor, Sultan Su İnegölspor ile Ekinciler İskenderunspor'un üçer puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
ŞanlıurfasporSakaryasporElazığsporOrdusporTarımSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Seza Çimento Elazığspor ile 52 Orduspor, 2. Lig'de 10. haftayı lider tamamladı - Son Dakika
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