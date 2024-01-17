Sezer Kahraman, Sebat Gençlikspor ile anlaştı

Sezer Kahraman, TFF 3. Lig 4. Grupta üst sıraları zorlayan Sebat Gençlikspor'la anlaştı.

TFF 3. Lig 4. Grupta sezonun ikinci yarısı için kümede kalma mücadelesi verecek olan 23 Elazığ FK, önemli bir futbolcusunu kaybetti. Takımın 2021-2022 sezonu başında BAL ekibi Karlıova'dan transfer ettiği ve bu sezon stoper mevkiinde 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 maçta forma şansı verdiği Sezer Kahraman, aynı grupta yer alan Sebat Gençlikspor'a imza attı.

23 Elazığ FK'nın kadrosunda önemli bir yere sahip olan Sezer'in takımdan ayrılma nedeni bilinmezken, yeni takımıyla 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Grupta Play-Off mücadelesi veren Sebat Gençlikspor, sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlamıştı. - ELAZIĞ