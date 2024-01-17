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Sezer Kahraman, Sebat Gençlikspor ile anlaştı - Son Dakika
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Sezer Kahraman, Sebat Gençlikspor ile anlaştı

23 Elazığ FK'nın önemli futbolcusu Sezer Kahraman, TFF 3. Lig 4. Grupta üst sıraları zorlayan Sebat Gençlikspor'a transfer oldu. Sezer, yeni takımıyla 1.5 yıllık anlaşma sağladı.

Sezer Kahraman, Sebat Gençlikspor ile anlaştı
17.01.2024 - 14:27,  Güncelleme: 14:29
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Sezer Kahraman, TFF 3. Lig 4. Grupta üst sıraları zorlayan Sebat Gençlikspor'la anlaştı.

TFF 3. Lig 4. Grupta sezonun ikinci yarısı için kümede kalma mücadelesi verecek olan 23 Elazığ FK, önemli bir futbolcusunu kaybetti. Takımın 2021-2022 sezonu başında BAL ekibi Karlıova'dan transfer ettiği ve bu sezon stoper mevkiinde 3'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 maçta forma şansı verdiği Sezer Kahraman, aynı grupta yer alan Sebat Gençlikspor'a imza attı.

23 Elazığ FK'nın kadrosunda önemli bir yere sahip olan Sezer'in takımdan ayrılma nedeni bilinmezken, yeni takımıyla 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Grupta Play-Off mücadelesi veren Sebat Gençlikspor, sezonun ilk yarısını 3. sırada tamamlamıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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