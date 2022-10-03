Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar - Son Dakika
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Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar

03.10.2022 14:42

Sezon başında Fenerbahçe'den 18 milyon euro bedelle Napoli'ye transfer olan savunma oyuncusu Kim Min Jae, gösterdiği başarılı performansla İtalya'da eylül ayının en değerli futbolcusu seçildi. Oyuncuyu radarına alan İngiliz devi Manchester United, 25 yaşındaki savunmacının serbest kalma bedeli olan 44 milyon euroyu ödemeye hazır.

Premier Lig'in devlerinden Manchester United, Güney Koreli savunma oyuncusuna kancayı takmış durumda. Savunmadaki eksiklerini gidermek isteyen Kırmızı Şeytanlar'ın, bu bölge için düşündüğü en kuvvetli aday Kim Min Jae.

1950'LERİN SAVUNMA OYUNCULARINA BENZETİLDİ

Fanatik'in Daily Mail'den aktardığına göre, 1950'lerin savunma oyuncularına benzetilen başarılı stoper için, "Gelişmiş bir tekniği yok. 1950'lerin İngiliz savunmacısı gibi görünüyor ve fiziksel gücü o kadar etkileyici ki, başlama vuruşundan önce tünelde yanında durmak bile korkutucu." ifadeleri kullanıldı.

Kim Min Jae'ye Premier Lig'den talip çıktı!

"KİM MİN JAE ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR"

Haberde, Sergio Ramos ve Fabio Cannavaro'ya benzetilen Kim Min Jae için, sezon başında Napoli'den ayrılarak Chelsea'ye giden Koulibaly'nin liderliğini devralmayı hedeflediği belirtildi. Kim'in övgüyü sonuna kadar hak ettiği belirtilirken, "Kim'in tutumu övgüye değer, çok çalışıyor ve ailesine göre yaşıyor. Şehrin lezzetlerini öğreniyor ve Napoli pizzasını keşfetti, şehri ziyaret ediyor ama her şeyden önce takıma odaklanıyor, gece geç saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınıyor." denildi.

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Manchester United, Kim Min-Jae, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gösterdiği performansla İtalya'da ayın oyuncusu seçilen Kim Min-Jae, Manchester United'ın radarına girdi! Serbest kalma bedelini ödemeye hazırlar - Son Dakika
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