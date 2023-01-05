Galatasaray maçında kaçırdığı gol Emre Kılınç'ın sosyal medyada linç edilmesine neden oldu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi oldukça önem taşıyan karşılaşmada Emre Kılınç'ın 69. dakikada müsait pozisyonda golü atamaması sosyal medyada gündem oldu.

GALATASARAY'A RAKİP OLDULAR

Sarı-kırmızılıların sezon başında başkent ekibine kiralık olarak gönderdiği Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç, ilk kez Galatasaray'a karşı forma girdi. Taylan Antalyalı, mücadelenin 7. dakikasında attığı golle Ankaragücü'nü 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada Ankaragücü'nün beraberlik golünü atmaya çok yaklaşan Emre Kılınç, ise kaçırdığı pozisyon sonrası sonrası linç edildi.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLDİ

Karşılaşmanın 69. dakikasında yaşanan pozisyonda ise bir diğer kiralık futbolcu Emre Kılınç, boş kaleye vurduğu kafa vuruşunu dışarı gönderdi. Çok net bir fırsatı kaçıran Emre Kılınç, sosyal medyada büyük tepki aldı. Yorum yapan kullanıcıların çoğunluğu bilerek kaçırdığını iddia etti.

İşte Emre Kılınç'ın yararlanamadığı o pozisyon:

TEKNİK DİREKTÖRDEN EMRE'YE DESTEK

Emre Kılınç'la ilgili eleştirilere sesiz kalmayan Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan, "Bana göre Emre Kılınç sahanın en iyi oyuncusuydu. Çok iyi mücadele etti. Belki de aramıza katıldıktan sonra oynadığı en iyi maçtı. Gol atmayı herkesten fazla isterdi. Çok doğru bir yere vurdu ama sonlandırmada şanssızlık yaşadı. Sahada çok iyi bir Emre vardı." ifadelerini kullandı.