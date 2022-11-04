Eski Galatasaraylı Marcao'nun dünyası başına yıkıldı! Uzun süre yeşil sahalara çıkamayacak - Son Dakika
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Eski Galatasaraylı Marcao'nun dünyası başına yıkıldı! Uzun süre yeşil sahalara çıkamayacak

04.11.2022 16:48

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya giden Marcao, sakatlığı sebebiyle uzun süre forma giyememişti. Brezilyalı stoper tam formasına kavuştuğu sırada tekrar sakatlandı. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Marcao'nun Dünya Kupası'ndan sonra sahalara dönebileceği belirtildi.

La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Marcao, sakatlıklardan kurtulamıyor. İspanyol ekibi, Brezilyalı stoperin sakatlandığını ve Dünya Kupası'ndan sonra sahalara döneceğini açıkladı.

YİNE SAKATLANDI

Galatasaray'dan sezon başında Sevilla'ya transfer olan Marcao, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Yeni takımıyla ilk maçına Ekim ayında çıkabilen Brezilyalı stoper, bir kez daha sakatlandı.

BU SEZON 7 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıkan Marcao'nun son durumu belli oldu. Deneyimli savunmacının Dünya Kupası'ndan sonra sahalara dönebileceği belirtildi. Marcao, Sevilla formasıyla bu sezon 7 maça çıktı.

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