La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Marcao, sakatlıklardan kurtulamıyor. İspanyol ekibi, Brezilyalı stoperin sakatlandığını ve Dünya Kupası'ndan sonra sahalara döneceğini açıkladı.
Galatasaray'dan sezon başında Sevilla'ya transfer olan Marcao, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Yeni takımıyla ilk maçına Ekim ayında çıkabilen Brezilyalı stoper, bir kez daha sakatlandı.
Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıkan Marcao'nun son durumu belli oldu. Deneyimli savunmacının Dünya Kupası'ndan sonra sahalara dönebileceği belirtildi. Marcao, Sevilla formasıyla bu sezon 7 maça çıktı.
Son Dakika › Spor › Eski Galatasaraylı Marcao'nun dünyası başına yıkıldı! Uzun süre yeşil sahalara çıkamayacak - Son Dakika