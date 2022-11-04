Eski Galatasaraylı Marcao'nun dünyası başına yıkıldı! Uzun süre yeşil sahalara çıkamayacak

La Liga ekibi Sevilla'da forma giyen Marcao, sakatlıklardan kurtulamıyor. İspanyol ekibi, Brezilyalı stoperin sakatlandığını ve Dünya Kupası'ndan sonra sahalara döneceğini açıkladı.

YİNE SAKATLANDI

Galatasaray'dan sezon başında Sevilla'ya transfer olan Marcao, sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Yeni takımıyla ilk maçına Ekim ayında çıkabilen Brezilyalı stoper, bir kez daha sakatlandı.

BU SEZON 7 MAÇTA FORMA GİYEBİLDİ

Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanarak oyundan çıkan Marcao'nun son durumu belli oldu. Deneyimli savunmacının Dünya Kupası'ndan sonra sahalara dönebileceği belirtildi. Marcao, Sevilla formasıyla bu sezon 7 maça çıktı.