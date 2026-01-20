Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık

Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık
20.01.2026 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesinde Aston Villa'da Boubacar Kamara diz sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde İngiliz ekibinden kötü haber geldi. Kritik mücadele öncesi yaşanan sakatlık, Aston Villa cephesinde moralleri bozdu.

DEV MAÇ 22 OCAK'TA

Fenerbahçe ile Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi kapsamında 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi konuk ekipte önemli bir eksik netleşti.

Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık

BOUBACAR KAMARA SEZONU KAPATTI

The Athletic'in haberine göre Aston Villa'da defansif orta saha oyuncusu Boubacar Kamara, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Hafta sonu yapılan kontroller sonrası 26 yaşındaki futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirlendi.

ASTON VILLA'DA KRİTİK EKSİK

Bu sezon Aston Villa formasıyla 26 maçta görev alan Boubacar Kamara, 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

Aston Villa FC, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • v86gwqbkdz v86gwqbkdz:
    Anlamadım, tabi Allah sağlık versin ama bu neden kötü haber olsun bizim için ? 3 0 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    her zamanki gibi haberi okuttum bize. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü 11 yıllık cinayeti jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü
Sır ölümde cinayet şüphesi Eşi tutuklandı Sır ölümde cinayet şüphesi! Eşi tutuklandı
İstanbul dahil 4 şehirde protesto Çok sayıda gözaltı var İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var
Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 905’te elinden kaçırdı Eyüpspor, Konyaspor karşısında galibiyeti 90+5'te elinden kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atlas yavrumuzu katledenlerin yargıda gereken dersi almasını istiyoruz
Galatasaray’a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi Galatasaray'a Atletico Madrid maçı öncesi beklenen haber geldi

16:35
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
16:29
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
Dünya devi En-Nesyri hakkında son kararını verdi
16:08
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı Polise taş atıldı, arbede çıktı
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı
16:06
Narlıdere Kaymakamı’nın ziyareti büyük tartışma yarattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı
15:26
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor
14:31
Pınar Altuğ, Bebek’teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 16:53:26. #7.11#
SON DAKİKA: Sezonu kapattı! Fenerbahçe-Aston Villa maçı öncesi şok sakatlık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.