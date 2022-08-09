Eskişehirspor-Kuşadasıspor maç sonucu: 1-0 - Son Dakika
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Eskişehirspor-Kuşadasıspor maç sonucu: 1-0

09.08.2022 10:07
Eskişehirspor-Kuşadasıspor maç sonucu: 1-0

Sezonun ilk hazırlık maçına çıkan Eskişehirspor, Kuşadasıspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sezonun ilk hazırlık maçına çıkan Eskişehirspor, Kuşadasıspor karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

TFF 3.Lig için ilk hazırlık maçına çıkan Eskişehirspor, rakibi Kuşadasıspor ile karşılaştı. Kırmızı Şimşekler, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Afyon Spor Kompleksi'nde gerçekleşen müsabakada, Siyah Kırmızılıların golünü ise 83. dakikada Ömer Faruk Söyler kaydetti. Hırsı ve güzel oyunu ile maç boyunca izleyenlerin beğenisini toplayan Eskişehirspor, alkışlar eşliğinde sahadan ayrıldı.

Hazırlık maç programına 13 Ağustos tarihinde Ayvalıkspor ile devam edecek olan EsEs, daha sonra ise sırası ile Orduspor 1967 ve Darıca Gençlerbirliği ile mücadele edecek. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor-Kuşadasıspor maç sonucu: 1-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor-Kuşadasıspor maç sonucu: 1-0 - Son Dakika
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