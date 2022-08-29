ABD Açık Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD Açık Tenis Turnuvası başladı

29.08.2022 23:18
ABD Açık Tenis Turnuvası başladı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın ilk gününde korta çıkan erkeklerin 1 numaralı seribaşı Daniil Medvedev tur atlarken, kadınların 7 numaralı seribaşı Simona Halep elendi.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın ilk gününde korta çıkan erkeklerin 1 numaralı seribaşı Daniil Medvedev tur atlarken, kadınların 7 numaralı seribaşı Simona Halep elendi.

New York kentinde düzenlenen turnuva, sabah seansındaki maçlarla başladı.

Tek erkekler ilk tur mücadelesinde, son şampiyon Medvedev, dünya sıralamasının 111. basamağındaki Stefan Kozlov ile karşılaştı. Medvedev sahadan 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) galip ayrıldı.

Klasmanın 87. sırasındaki Jeffrey John Wolf, ilk turda karşı karşıya geldiği Roberto Bautista'yı (16 numaralı seribaşı) 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek beklenmedik bir sonuca imza attı.

Casper Ruud (5), Kyle Edmund'ı, Matteo Berrettini (13), Nicolas Jarry'yi, Andy Murray de Francisco Cerundolo'yu (24) 3-0 mağlup ederek adını 2. tura yazdırdı.

Nikoloz Basilashvili'yi (31) 3-0 ile geçen Wu Yibing ise 1959'dan bu yana bir grand slam turnuvasının tekler ana tablosunda maç kazanan ilk Çinli erkek tenisçi oldu.

Halep'ten erken veda

Kadınlar dünya sıralamasının 124. basamağındaki Daria Snigur, 7 numaralı seribaşı Simona Halep'i ilk turda saf dışı bıraktı. Elemelerden ana tabloya yükselen 20 yaşındaki Snigur, 6-2, 0-6 ve 6-4'lük setlerle maçı 2-1 kazandı.

Maria Sakkari (3), bu yıl Wimbledon'da yarı final oynayan dünya 85'incisi Tatjana Maria karşısında zorlansa da 2-1'lik (6-4, 3-6, 6-0) skorla 2. tura çıktı.

Coco Gauff (12), Leolia Jeanjean'ı, Cincinnati Masters'ı kazanarak dikkatleri üzerine çeken Caroline Garcia (17) ise Kamilla Rakhimova'yı 2-0 yenerek yoluna devam etti.

Beatriz Haddad Maia (15) ve Veronika Kudermetova (18) da 2. tur biletini aldı.

YORUMLAR
500
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ABD Açık'a elemelerde veda etti Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, ABD Açık'a elemelerde veda etti New York borsası Powell'ın 'şahin' mesajlarının ardından sert düşüşle kapandı New York borsası Powell'ın 'şahin' mesajlarının ardından sert düşüşle kapandı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Simona, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ABD Açık Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:42 Trafik kazasından sonra oğlu için "Artist numarasını yaptı gitti" diyen İbrahim Tatlıses'e, Ahmet Tatlıses'den cevap geldi!
22:41 Bir konser daha iptal edildi! Ceyhan Kaymakamlığı, İlkay Akkaya'nın konserine izin vermedi
22:22 Sağlık Bakanlığı'ndan müjde! Kamuya dönmek isteyen doktorların atama başvuruları başladı
22:11 Jorge Jesus, Konyaspor yenilgisi sonrası konuştu: Fenerbahçe'de bunu ilk kez yaşadım
22:01 Fenerbahçe'de orta saha Willian Arao'dan Konyaspor maçı sonrası itiraf: İstemsizce yaptık
21:54 Bakan Soylu'dan, Afyonkarahisar'daki toplu açılış töreninde yeni bir çıkış geldi: Biz sizin gibi LGBT çocuğu değiliz
21:52 Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet eden Domenec Torrent, Beşiktaş karşılaşmasını izledi
21:44 Fenerbahçe'yi mağlup eden Konyaspor, Süper Lig tarihinde bir ilki gerçekleştirdi!
21:15 Kırmızı kartların gündem olduğu karşılaşmada Fenerbahçe, Konyaspor'a 1-0 yenildi
20:48 Kadıköy metro raylarına uzanıp keyif yapan adam şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 23:18:05. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Açık Tenis Turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement