Dünya 39'uncusu İspanyol Alejandro Davidovich Fokina ise klasmanın 94. sırasındaki Kolombiyalı Daniel Elahi Galan'ı 3-1 (6-4, 5-7, 6-4, 6-4) mağlup etti ve 4. turda Berrettini ile eşleşti.

Tek erkeklerde İtalyan tenisçi Matteo Berrettini, ABD Açık'ta 2012'de şampiyon olan dünya 51 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray 'yi 6-4, 6-4, 6-7 ve 6-3 biten setlerle 3-1 yenerek yoluna devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Jabeur ve Berrettini, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi - Son Dakika

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