Jabeur ve Berrettini, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Jabeur ve Berrettini, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi

02.09.2022 23:52
Jabeur ve Berrettini, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Ons Jabeur ve tek erkeklerin 13 numaralı seribaşı Matteo Berrettini, 4. tura çıktı.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 5 numaralı seribaşı Ons Jabeur ve tek erkeklerin 13 numaralı seribaşı Matteo Berrettini, 4. tura çıktı.

New York kentinde düzenlenen turnuvaya, 5. gün sabah seansı maçlarıyla devam edildi.

Wimbledon finalisti Tunuslu Jabeur, 3. tur maçında ABD'li Shelby Rogers (31 numaralı seribaşı) ile karşılaştı. Rakibini 4-6, 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Jabeur, tur atladı.

Rus Veronika Kudermetova (18), klasmanın 91. sırasındaki Macar tenisçi Dalma Galfi'yi 2-0 (6-2, 6-0) mağlup ederek 4. turda Jabeur'ün rakibi oldu.

Dünya 36'ncısı Çinli Shuai Zhang ise klasmanda 106. basamakta bulunan Kanadalı Rebecca Marino'yu 2-0'lık (6-2, 6-4) skorla turnuvanın dışında bıraktı.

Berrettini 4. turda

Tek erkeklerde İtalyan tenisçi Matteo Berrettini, ABD Açık'ta 2012'de şampiyon olan dünya 51 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray'yi 6-4, 6-4, 6-7 ve 6-3 biten setlerle 3-1 yenerek yoluna devam etti.

Dünya 39'uncusu İspanyol Alejandro Davidovich Fokina ise klasmanın 94. sırasındaki Kolombiyalı Daniel Elahi Galan'ı 3-1 (6-4, 5-7, 6-4, 6-4) mağlup etti ve 4. turda Berrettini ile eşleşti.

YORUMLAR
500
New York'ta, silah taşımayı zorlaştıran yeni yasa yürürlüğe girdi New York'ta, silah taşımayı zorlaştıran yeni yasa yürürlüğe girdi Nadal, ABD Açık'ta üçüncü turda Nadal, ABD Açık'ta üçüncü turda
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Wimbledon, New York, Tenis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jabeur ve Berrettini, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:08 Fenerbahçe, Michy Batshuayi'yi renklerine bağladı! İşte bonservis bedeli
23:02 Trabzonspor, deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
22:32 Hakem Arda Kardeşler, Ümraniyespor-Trabzonspor maçında verdiği kararla tepkilerin odağı oldu!
22:20 AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nun görüntülerini Sedat Peker'e vermekle suçlanan Ünsal Ban, serbest bırakıldı
22:20 Oyuncu Merve Boluğur evleniyor! Haberi sosyal medya hesabından duyurdu
22:10 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!
21:57 Bursa'da bir adam dolmuş durağında gördüğü eski eşini öldürüp intihar etmek istedi!
21:44 Fenerbahçe'den giden başarılı eldiven Berke Özer, Portimonense ile resmi sözleşme imzaladı
21:34 Erdoğan'dan partililere İstanbul talimatı: Bu rakam yetmez, 98 vekilliğin yarısından fazlasını biz alalım
21:10 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik paylaşımı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Al bunu biraz ilgilen
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 23:52:37. #1.12#
SON DAKİKA: Jabeur ve Berrettini, ABD Açık'ta 4. tura yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement