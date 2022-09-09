ABD Açık tek kadınlar finalinde Jabeur ile Swiatek karşılaşacak - Son Dakika
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ABD Açık tek kadınlar finalinde Jabeur ile Swiatek karşılaşacak

09.09.2022 10:14
ABD Açık tek kadınlar finalinde Jabeur ile Swiatek karşılaşacak

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek kadınlar finalinde, Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ile Tunuslu Ons Jabeur karşılaşacak.

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık tek kadınlar finalinde, Polonyalı tenisçi Iga Swiatek ile Tunuslu Ons Jabeur karşılaşacak.

Dünyanın bir numarası 21 yaşındaki Iga Swiatek, 6 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 3-6, 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek ABD Açık finaline yükseldi.

28 yaşındaki 5 numaralı seribaşı Jabeur ise Fransız Caroline Garcia'yı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Jabeur ile Swiatek arasında New York'ta oynanacak ABD Açık tek kadınlar finali, yarın yapılacak.

YORUMLAR
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Alcaraz, ABD Açık tarihinin 2. en uzun maçı sonunda yarı finalde Alcaraz, ABD Açık tarihinin 2. en uzun maçı sonunda yarı finalde ABD Açık'ta Aryna Sabalenka ve Frances Tiafoe yarı finale çıktı ABD Açık'ta Aryna Sabalenka ve Frances Tiafoe yarı finale çıktı
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD Açık tek kadınlar finalinde Jabeur ile Swiatek karşılaşacak - Son Dakika
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