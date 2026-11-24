Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. Bu maçta UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör karşı karşıya gelecek.

Yarın, TSİ 23.00'te Stamford Bridge'de oynanacak mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

FENERBAHÇE, 2'NCİ GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk maçına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 2'nci galibiyetini almak için çıkacak. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin geride kalan 4 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 5 puan topladı. Fenerbahçe bu maçlarda 6 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

SHAKHTAR DONETSK İLE 3'ÜNCÜ RANDEVU

Sarı-lacivertli ekip daha önce Shakhtar Donetsk ile 2 kez rakip oldu. Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşı karşıya gelmiş ve sahasında golsüz berabere kalırken deplasmanda 3-0 mağlup olmuştu. Yarın oynanacak karşılaşma iki ekip arasındaki 3'üncü maç olacak.

EMRE BELÖZOĞLU İLE ARDA TURAN KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk'in karşı karşıya geleceği mücadele iki Türk teknik adamın mücadelesine de sahne olacak. Emre Belözoğlu ile Arda Turan'ın rakip olacağı bu maç, Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün birbirine rakip olduğu ilk maç olarak kayıtlara geçecek.

2 EKSİK

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk'e konuk olacağı maçta 2 futbolcusundan yararlanmayacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Marco Asensio ve Nathan Ake bu karşılaşmada forma giyemeyecek.