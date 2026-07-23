Shane Larkin Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi Shane Larkin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Yıldırım'ın Chobani Stadı'nda 33 yaşındaki milli basketbolcuyu ağırladığı belirtildi.
Buluşmada, Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Onan'ın da yer aldığı aktarıldı.
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