Shane Larkin Sağlık Kontrolünden Geçti - Son Dakika
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Shane Larkin Sağlık Kontrolünden Geçti

Shane Larkin Sağlık Kontrolünden Geçti
22.07.2026 12:54
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Shane Larkin sağlık testlerini başarıyla tamamladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi milli basketbolcu Shane Larkin sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın yeni transferlerinden Shane Larkin, sağlık kontrolünden geçti. EKG ve MR çekimlerinin ardından efor, akciğer, kardiyak ve radyolojik testlerin yapıldığı kontroller; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerle sona erdi" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Shane Larkin, Fenerbahçe, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Shane Larkin Sağlık Kontrolünden Geçti - Son Dakika

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