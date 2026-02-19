Shkendija - Samsunspor Maç Detayları

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija- Samsunspor maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: National Arena Todor Proeski
Hakemler: Rohit Saggi, Anders Olav Dale, Jorgen Ronning Valstads (Norveç)
Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Spahiu, Zejnullai, Ibraimi
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye
