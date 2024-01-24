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Shota Arveladze: "Bu sahada sadece biz oynamadık ama saha bazen çabuk oyunlara müsaade etmiyor" - Son Dakika
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Shota Arveladze: "Bu sahada sadece biz oynamadık ama saha bazen çabuk oyunlara müsaade etmiyor"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, Gençlerbirliği müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, sahanın çabuk oyunlara müsaade etmediğini belirtti. Arveladze, topun çok sekip hataların olduğunu ve pas atmak istediklerinde topun geri kaldığını ifade etti.

Shota Arveladze: "Bu sahada sadece biz oynamadık ama saha bazen çabuk oyunlara müsaade etmiyor"
24.01.2024 - 20:48,
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- Shota Arveladze: "Bu sahada sadece biz oynamadık ama saha bazen çabuk oyunlara müsaade etmiyor"

ANKARA - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Areladze, Gençlerbirliği müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Bu sahada sadece biz oynamadık ama saha bazen müsaade etmiyor çabuk oyunlara. Top çok sekiyor. Çok hata oldu bu aralarda. Pas atmak istediklerinde top geri kaldı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Arveladze, "Her maçının sonucu çok önemli. Özellikle bu tarz maçlarda skoru alamayınca fazla söyleyeceğimiz şey kalmıyor. Eğer gerçekten pozisyona girmek, kurtarışlara bakarsak biz de girdik. Maçın başında da sonra da atabilirdik ama kaleci bugün topları kurtardı. Onu geçemedik. Bu sahada sadece biz oynamadık ama saha bazen müsaade etmiyor çabuk oyunlara. Top çok sekiyor. Çok hata oldu bu aralarda. Pas atmak istediklerinde top geri kaldı. Mağlubiyeti zorluyor veya maçlar azalıyor. Umarım daha var ve takım kendini gösterecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Fatih Karagümrük, Gençlerbirliği, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Shota Arveladze: "Bu sahada sadece biz oynamadık ama saha bazen çabuk oyunlara müsaade etmiyor" - Son Dakika
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