- Shota Arveladze: "Samsunspor maçında kötüydük"

SAMSUN - Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, Samsunspor maçında kötü oynayarak kaybettiklerini söyledi.

Samsunspor'a deplasmanda 1-0 kaybeden Fatih Karagümrük'te Teknik Direktör Shota Arveladze, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Arveladze, kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

"Kötüydük ve kaybettik"

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Shota Arveladze, "İyi maç olmadı. Daha fazlasını bekliyorduk. Maalesef rakip bizi zorlamadı. Biz beceremedik. Çok kolay topları rakibe verdik. Karambol gibi bir maç oldu. Ne onlar maçı kontrol edebildi ne de biz kontrol ettik. 2 taraf da çok top kaybetti. Onlar güzel bir gol attılar biz ise kötü olduğumuz için gol atamadık" dedi.