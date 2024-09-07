Sibel Çam Paralimpik Oyunlar'da Bronz Madalya Kazandı
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli halterci Sibel Çam, kadınlar 73 kiloda gösterdiği başarılı performansla bronz madalya elde etti. Bu başarı, Türkiye'nin paralimpik spor alanındaki önemli gelişmelerinden biri olarak dikkat çekiyor ve Sibel Çam, uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil etti.
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8.09.2024 02:15:58. #1.13#
SON DAKİKA: Sibel Çam Paralimpik Oyunlar'da Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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