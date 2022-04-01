Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi - Son Dakika

Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Erol Akbulut, Melike Özkan Erol,
Çukurova Belediyespor: Aslı Ertek, Dilara Bilge, Lucija, Maria, Nursevil Gökbudak Aydınlar, Ezgi Arslan ( Derya Çayırgan, Elif Nur Başaran, Gizem Öcal)
İlbank: Duygu Üçdağ, Lana, Cansın Sürgün, Mendoza, Tuğçe Öcal, Şeyma Akbulut (Sinem Beyazıt, Aysun Aygör, Melda Güler, Zeynep Oturan, Aybüke Özdemir)
Setler: 20-25, 23-25, 25-27
Süre: 100 dakika (28, 33, 39)
Voleybolda Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi play-off final etabı birinci gün ilk maçında İlbank, Çukurova Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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