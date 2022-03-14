Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ne yükselen Çiftlikköy Belediyespor ilçeye döndü - Son Dakika

Mersin'de oynanan Play-Off Final Grubu karşılaşmalarını şampiyonluk kupası ile tamamlayan Çiftlikköy Belediyespor, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar ve ilçe halkı tarafından karşılandı.

Tüm oyuncu ve teknik ekibi tebrik eden Silpagar, takımın mükemmel bir mücadele örneği sergilediğini dile getirdi.

Silpagar, "Bu şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon bu kadroyu koruyarak Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde de çok güzel bir mücadele vereceğiz İnşallah. Şampiyonluk kupamızı Çiftlikköy'e getiren kızlarımız tarih yazdılar. Kupamız ve şampiyonluğumuz tüm Çiftlikköy'e armağan olsun." dedi.

Başantrenör Mihrican Deviren ise bir üst lige çıkmanın güzel bir duygu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Final etabında puan kaybetmeden çıkmak ayrıca güzel. Yalova ve Çiftlikköy'e bu şampiyonluk çok yakıştı. Belediye Başkanımız Ali Murat Silpagar ve ekibi başta olmak üzere bütün Yalova halkına, Çiftlikköy halkına çok teşekkür ediyoruz. Voleybolun adaleti varmış, çalışan kazanıyormuş. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için çok mutluyuz."

Mersin'deki final grubu karşılaşmalarında Salihli Belediyespor ve İstanbul Lima'yı 3-1'lik skorlarla yenen kırmızı-siyahlılar, grubun son maçında İzmir DSİ'yi de 3-0'lık net skorla geçerek namağlup şampiyon olmuştu.