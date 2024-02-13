Siirt Belediyesi öğrencileri sporla buluşturuyor - Son Dakika
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Spor

Siirt Belediyesi öğrencileri sporla buluşturuyor

Siirt Belediyesi öğrencileri sporla buluşturuyor

Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle, gezici spor aracı ve eğitmenler eşliğinde öğrenciler sporla buluşmaya devam ediyor. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, etkinliklerin gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine olumlu katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek, sporun birleştirici ve motivasyon arttırıcı gücünün olduğunu kaydetti.

13.02.2024 16:56  Güncelleme: 17:02
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Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle, gezici spor aracı ve eğitmenler eşliğinde öğrenciler sporla buluşmaya devam ediyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda etkinlikler düzenleyen Siirt Belediyesi, öğrencilere yönelik çeşitli spor etkinlikleri gerçekleştiriyor.

Yeni yapılan Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, Gezici Spor Aracı ve eğitmenleri öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitmenler tarafından düzenlenen etkinliklerde, öğrencilere ata sporu olan okçuluk, dart, masa tenisi, mini golf, sihirli labirent ve denge kulesi gibi çeşitli spor faaliyetleri sunuldu. Gençler, keyifli ve eğlenceli etkinliklerle birlikte farklı sporları deneyimleme fırsatı bulurken, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzının önemine dair bilinçlendirildi.

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, etkinliklerin gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine olumlu katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek, sporun birleştirici ve motivasyon arttırıcı gücünün olduğunu kaydetti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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