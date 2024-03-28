Siirt Belediyesi Otobüsleri Siirt İl Özel İdare Spor Renklerine Boyandı

Spor

Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait olan şehir içi otobüsleri, Siirt İl Özel İdare Spor'un renkleri olan sarı maviye boyandı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada; halkın ve spor camiasının talepleri doğrultusunda, belediye halk otobüsleri şehrin sevdası Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü'nün renklerine büründü ifadelerini kullandı. Siirt Belediyesi otobüs durağında düzenlenen etkinlikte konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Farklı renklerde ve farklı zaman dilimlerinde alınan otobüslerde bütünlük ve ahenk sağlamak amacıyla bu şehrin sevdası olan Siirt Sporu simgeleyen mavi ve sarı renklere boyandı" dedi.

Etkinlik, mavi ve sarıya boyanan belediye halk otobüslerinin şehir içi kısa bir tur atması ile sona erdi. - SİİRT