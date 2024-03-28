Siirt Belediyesi Otobüsleri Siirt İl Özel İdare Spor Renklerine Boyandı

Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ait olan şehir içi otobüsleri, Siirt İl Özel İdare Spor'un renkleri olan sarı maviye boyandı.
Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada; halkın ve spor camiasının talepleri doğrultusunda, belediye halk otobüsleri şehrin sevdası Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü'nün renklerine büründü ifadelerini kullandı. Siirt Belediyesi otobüs durağında düzenlenen etkinlikte konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, "Farklı renklerde ve farklı zaman dilimlerinde alınan otobüslerde bütünlük ve ahenk sağlamak amacıyla bu şehrin sevdası olan Siirt Sporu simgeleyen mavi ve sarı renklere boyandı" dedi.
Etkinlik, mavi ve sarıya boyanan belediye halk otobüslerinin şehir içi kısa bir tur atması ile sona erdi. - SİİRT
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Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü'nün taraftar grubu olan Belekoma Tayfa, Ramazan ayında güzel bir projeye imza atarak, ihtiyacı sahibi 120 haneye ulaştı. Bilecik'in en büyük sivil toplum örgütü olan grup, aralarında topladıkları paralarla 1 haftalık kısa bir süre içerisinde 120 Ramazan kolisi aldı. Grup üyeleri, daha önceden belirledikleri ihtiyacı sahibi 120 haneye kendi imkanları ile dağıttı. Belekoma Tayfa Tribün Lideri Mert Pekcan, tüm grup üyelerine teşekkür ederek, 'Kendi imkanlarımızla aldığımız yardım kolilerini 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' şiarıyla başlattığımız organizasyon sonucunda 120 hanemize dağıtmış bulunuyoruz, herkesin bilmesini isteriz ki Bilecikspor'umuz var olduğu sürece bu şehrin en büyük sivil toplum örgütü olan Belekoma Tayfa olarak sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz devam edecektir. Bu organizasyonda desteklerini esirgemeyen çorbada benimde tuzum olsun diyen değerli hemşerilerimize ve üniversitemiz bünyesinde bulunan taraftar gruplarımıza desteklerinden ötürü teşekkür ederiz' dedi.
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Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Lig Play-off Grubu Yarı final 1.maçında Pamukkale Belediyespor, Cumartesi günü Şanlıurfa Bedensel Engelliler ile mücadele edecek. Mavi-beyazlı takım Süper Lig yolundaki bu engeli de aşmak istiyor.
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