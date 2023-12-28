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Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nde öğrenciler eğlenceli vakit geçiriyor - Son Dakika
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Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nde öğrenciler eğlenceli vakit geçiriyor

Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü spor salonunda, 80. Yıl İlkokulu öğrencileri ata sporu okçuluk, dart ve akıl zeka oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Spor İşleri Müdürü Aydın Özev, okullara giderek öğrencileri spor faaliyetlerinden yararlandırdıklarını ve spor faaliyetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü\'nde öğrenciler eğlenceli vakit geçiriyor
28.12.2023 - 13:44,
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Öğrenciler, Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü spor salonunda çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

80. Yıl İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Spor salonunda ata sporu okçuluk, dart ve akıl zeka oyunları oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Spor İşleri Müdürü Aydın Özev, "Belediye olarak okullara gidip öğrencileri spor faaliyetlerinden yararlandırıyoruz. Zaman zaman da öğrencilerimiz spor salonuna gelerek çeşitli oyun aktiviteleriyle eğlenceli ve faydalı zaman geçiriyor. Spor faaliyetlerimiz artarak devam edecektir" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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