Siirt Belediyesi Yaz Spor Kurslarına Büyük İlgi

Spor

Siirt Belediyesi tarafından düzenlenen yaz spor kursları, büyük bir ilgiyle devam ediyor.

Orhan Doğan Parkı spor sahasında gerçekleştirilen kurslar, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor. Deneyimli antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen kurslar, çocuklara sporun farklı dallarında eğitim vererek, hem bedensel sağlıklarını geliştirmeyi hem de sosyal becerilerini artırmayı hedefliyor.

Siirt Belediyesi, bu tür etkinliklerle çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmelerine imkan tanırken, aynı zamanda sporun yaygınlaşmasını ve çocukların sağlıklı bir yaşam sürmelerini teşvik ediyor. Veliler de bu kurslardan son derece memnun olup, çocuklarının hem eğlenceli hem de öğretici zaman geçirdiklerini belirtiyorlar.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu kurslarla gençlerin yaz tatillerini verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve spor bilincini artırmak amacıyla yaz dönemi boyunca devam edeceğini belirtti. - SİİRT