Siirt'te '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' düzenlenecek - Son Dakika
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Siirt'te '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' düzenlenecek

14.07.2022 11:31
Siirt'te '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' düzenlenecek

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' düzenlenecek.

Siirt'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' düzenlenecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehitlerin anısını nesilden nesile aktarmak için her yıl düzenli olarak yapılması planlanan Sancak Koşusu, inanç, dirayet, birlik ve beraberlik ruhuyla ay yıldızlı sancağı taşımak, milli birlik ve beraberlik ruhunu topluma göstermek, hatırlatmak, tüm şehitlerin ve 15 Temmuz'da şehit olanların anısını yaşatmak amacıyla yapılıyor. 81 ilde aynı anda 15 Temmuz günü saat 21.00'da yapılacak olan 15 Temmuz Sancak Koşusu, Siirt Valiliği önünden başlayıp Saat Kulesi önünde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erecek.

Tüm illerde olduğu gibi Siirt'e da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde, '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu'na 25 sporcunun katılımıyla gerçekleşeceğini belirten Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, "Her koşucu 100 metre koştuktan sonra ay yıldızlı sancağı diğer sporcuya devredecek. Toplam 2 bin 500 metre mesafe koşulacak olan Sancak Koşusu tüm illerde 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 21.00'da aynı anda başlatılacak" dedi. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Demokrasi, Siirt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Siirt'te '15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu' düzenlenecek - Son Dakika

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