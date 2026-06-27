Siirt\'te Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası heyecanı başladı

Siirt'te düzenlenen Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası'nın açılışı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Kızılkaya, açılış töreninde yarışların ilk startını verdi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 77 takım ve 242 sporcunun mücadele edeceği şampiyona, 26-28 Haziran tarihleri arasında üç gün boyunca Siirt'te gerçekleştirilecek. Organizasyon süresince sporcular, farklı kategorilerde Türkiye Şampiyonluğu için pedal çevirecek. Vali Kızılkaya, organizasyonun Siirt'in tanıtımına, spor turizminin gelişmesine ve gençlerin spora yönlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, böylesine önemli bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Bisiklet Federasyonu başta olmak üzere katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Vali Kızılkaya, yarışlara katılan tüm sporculara başarı dileklerini iletti. - SİİRT