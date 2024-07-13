Siirt'te Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Görüyor

Spor

- Siirt'te yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor

SİİRT - Siirt'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yaz spor okulları, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor.

Yaz spor okulları sayesinde öğrenciler tatillerini spor yaparak geçiriyor. Yaz ayları boyunca devam edecek olan spor okullarda masa tenisi, judo, boks ve basketbol da olmak üzere 20'den fazla branşta uzman eğitimciler tarafından eğitim veriliyor. Evin Demirhan Spor Tesisi'nde devam eden kurslar, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere devam ediyor.

Kurslara öğrenciler tarafından yoğun ilgi olduğunu belirten antrenör Leyla Kurtum, "Siirt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde judo antrenörüyüm. GSB Spor Okulları kapsamında burada judo kurslarımızı veriyoruz. Kursumuza oldukça talep bulunmakta" dedi.

Eğlenceli vakit geçirdiklerini belirten kursiyer Elif Yaren, "Burada judo eğitimi görüyorum. Çok mutluyum. Yeni yeni arkadaşlar ediniyorum. Judo hocam çok iyi, bize çok iyi dersler öğretiyor" şeklinde konuştu.

Elif Sevgin ise, "Bizlere judo eğitimi veriyorlar ve çok eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bize bu imkanı sunan, Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.