Siirtli sporcu Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek - Son Dakika
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Siirtli sporcu Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

16.03.2022 11:40
Siirtli sporcu Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek

Ordu'da yapılan Türkiye Judo şampiyonası müsabakalarında Siirtli sporcu Türkiye 3.'sü oldu.

Ordu'da yapılan Türkiye Judo şampiyonası müsabakalarında Siirtli sporcu Türkiye 3.'sü oldu.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanlığının 2022 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası 61 ilden 300 kadın, 415 erkek sporcunun katılımıyla Ordu'da gerçekleştirildi.

Siirt'ten temsilen 7 kadın, 7 erkek sporcu katılmış ve kadınlar 70 kilogramda müsabakaya katılan Siirtli sporcu Esma Savun Türkiye 3.'sü olarak Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılacak olan Judo Gençler Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Derece yapan sporcu ve antrenörü makamında kabul eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak gençlere desteklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Esma Savun ve Antrenörünü tebrik eden Olgaç, Atina'da yarışacak sporcuya başarılar dileyerek, Savun'a çeşitli spor malzemeleri ve para ödülü verdi. - SİİRT

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Spor Toto, Türkiye, Ordu, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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