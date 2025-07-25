Siirtli Sporcular Boks Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Siirtli sporcular, Türkiye Boks Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı.

51 ilden yüzlerce sporcunun katıldığı şampiyonada Siirtli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak takım sıralamasında Türkiye 4'üncüsü oldu. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, şampiyonada dereceye girerek kenti gururlandıran sporcuları ve antrenörlerini makamında kabul ederek tebrik etti. Sporcularla yakından ilgilenen Vali Kızılkaya, başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunarak sporculara çeşitli hediyeler takdim etti. Vali Kızılkaya, "Başarılarıyla hem ilimizi hem de ailelerini gururlandıran sporcularımızı ve emek veren antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyor, aynı azim ve kararlılıkla yeni başarılara imza atmalarını diliyoruz" dedi.

Şampiyonada Hiranur Yıldız (32,5 kg), Türkiye 1.'si, Muhammed Sağır (43 kg), Türkiye 1.'si, Baran Daşçı (32 kg), Türkiye 2.'si, Serkan Gül (38,5 kg), Türkiye 2.'si, Eylül Gürgen (32,5 kg), Türkiye 3.'sü oldu. - SİİRT