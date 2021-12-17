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Sıla Kara Bosna fıs yarışını 2 bronzla tamamladı - Son Dakika

Sıla Kara Bosna fıs yarışını 2 bronzla tamamladı

17.12.2021 10:56
Sıla Kara Bosna fıs yarışını 2 bronzla tamamladı

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, 12-14 Aralık 2021 tarihleri arasında Bosna Hersek Jahorina Kayak Merkezinde organize edilen FIS yarışında 2 bronz madalya kazanmayı başardı.

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takımı sporcusu Sıla Kara, 12-14 Aralık 2021 tarihleri arasında Bosna Hersek Jahorina Kayak Merkezinde organize edilen FIS yarışında 2 bronz madalya kazanmayı başardı. Erkeklerde mücadele eden Bünyamin Çelik ise yarışmayı 15.sırada tamamladı.

Organizasyonda iki kez kürsüye çıkma başarısı gösteren sporcumuzu tebrik eden Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, "FIS Yarışında sporcumuz Sıla'nın kazandığı 2 bronz madalya bizleri sevindirdi. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Muhammet Ayaz'ı tebrik ediyorum" dedi. - ERZURUM

Sıla Kara Bosna fıs yarışını 2 bronzla tamamladı

Türkiye Kayak Federasyonu, Bronz Madalya, 14 Aralık, Sıla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sıla Kara Bosna fıs yarışını 2 bronzla tamamladı - Son Dakika Spor


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