Silahtaroğlu Vanspor: 0-0 - Son Dakika
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Silahtaroğlu Vanspor: 0-0

30.03.2022 15:58
Silahtaroğlu Vanspor: 0-0

STAT: İlçeHAKEMLER: Adem Cinek (xx), Barış Sun (xx), Tolga Atasoy (xx)BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) - Ali Eren (xx), Üzeyir (x), Onur (xx), Bahadır (x) (Dk. 61 Seçkin x), Erkan (xx), Samet (xx), Süleyman Güneş (x) (Dk. 61 Burhan x), Celal (xx), Cenk (xx), Erdem (x) (Dk.

STAT: İlçe

HAKEMLER: Adem Cinek (xx), Barış Sun (xx), Tolga Atasoy (xx)

BODRUMSPOR: Ali Türkan (xxx) - Ali Eren (xx), Üzeyir (x), Onur (xx), Bahadır (x) (Dk. 61 Seçkin x), Erkan (xx), Samet (xx), Süleyman Güneş (x) (Dk. 61 Burhan x), Celal (xx), Cenk (xx), Erdem (x) (Dk. 75 Oğuzhan x)SİLAHTAROĞLU VANSPOR: Aydın (xxx) - Uğur Adem (x), İsmet (x) (Dk. 77 Mete x), Miraç (xx), Taha (xxx), Emrah (xxx), Ogün (x) (Dk. 64 Barış x), Oktay (xx), Mehmet (x) (Dk. 54 Furkan x), Uğur Can (x) (Dk. 77 Kubilay x), İsa (x) (Dk. 64 Hamza x)SARI KARTLAR: Cenk, Bahadır, Onur, Burhan (Bodrumspor), Oktay, Miraç, Kubilay (Vanspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu mesaisinde evinde Etimesgut Belediyespor'u 4-0 yenen Bodrumspor, konuk ettiği Play-Off yarışındaki rakibi Silahtaroğlu Vanspor'la yenişemedi: 0-0.

İki takım da girdikleri gol pozisyonlarından yararlanamazken, Bodrumspor'un zirve umutları zora girdi. Bu sonuçla 61 puana yükselen yeşil-beyazlılar, galip gelen lider Sakaryaspor'un 10 puan gerisine düştü. Play-Off mücadelesi veren Vanspor ise 56 puana yükseldi.


- Bodrum
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Süleyman Güneş, Ali Türkan, Ali Eren, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Silahtaroğlu Vanspor: 0-0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Silahtaroğlu Vanspor: 0-0 - Son Dakika
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