Şilespor Kadın Futbol Takımı Kuruldu

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Şile spor Kulübü bünyesinde kurulan ve farklı yaş gruplarından oluşan Şilespor Kadın Futbol Takımı, haftada 3 gün idmanlara çıkıyor ve maçlara hazırlanıyor.

Son zamanlarda hızla gelişen bir branş haline gelen kadın futbolu kapsamında Şile'de ilk kadın futbol takımı kuruldu. Şilespor bünyesinde kurulan ve farklı yaş gruplarından oluşan kadın futbol takımı, haftada 3 gün idmanlara çıkıyor, maçlara hazırlanıyor. Bu adım ilçenin spor potansiyelini artırmayı ve kadın sporculara destek olmayı hedefliyor.

"Müthiş bir taleple karşılaştık"

Türkiye'de son dönemlerde kadın futboluna olan ilginin arttığını dile getiren Şilespor Kulüp Başkanı Enver Serkan Kapancı, "Şilespor 29 Eylül 1952 kuruluş tarihi ile Şile'deki en eski futbol kulübüdür. Şilespor bünyesinde bir kadın futbol takımı kurma konusunda beni cesaretlendiren, teşvik eden teknik kadromdur. Açıkçası takıma yetecek sayıda kadın futbolcu bulabilme konusunda endişelerim vardı. Fakat gördük ki Türkiye'de kadınların futbola olan ilgisinin artmasına paralel bir şekilde Şile'de de müthiş bir taleple karşılaştık. Şu anda A takımımızda 21 futbolcumuz bulunmaktadır ve antrenmanlarına devam etmektedirler" dedi.

Şilespor Kadın Futbol Takımı Yöneticisi Merve Ünal Göktürk de "Şilespor Kadın Futbol Takımı kurulalı yaklaşık 1,5 ay oldu. 1,5 aydır idmanlarımıza devam ediyoruz. 21 A takım oyuncumuz, 15 tane de altyapı oyuncumuz var" diye konuştu.

"Şile'de bir ilki denemek istedik"

Şile'de bir ilki denemek istediklerini aktaran Şilespor Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Sıtkı Yetiş, "Şile'de olmayan bir ilki denemek istedik. Çünkü günümüzde artık erkek futbolundan ziyade kadın futbolu çok değer kazandı. Avrupa'da ve bütün Türkiye'de şu an verdiği değerler, sponsorluk değerleri ve liglerin üst düzey seviyeye gelmesi bize de bir teşvik oldu. Biz başladığımız günden beri teknik ve taktik idmanlara devam ediyoruz. Buradaki hedefimiz Şile'nin öz bünyesinde olan kızlardan bir ekip oluşturmak, transferi daha sonraki planlarda düşünüyoruz. Öz bünyemizde öz kaynağımızla yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şilespor Kadın Futbol Takımı oyuncularından Dilara İncebacak ise, "Memleketim Şile'de bir oluşum başladı; Şilespor Kadın Futbol Takımı. Ben de kız kardeşlerimize destek vermek için buradayım. Şile'de çok fazla futbola ilgi duyan kız vardı. Biz de onlar için burada bir şeyler yapmak istedik" cümlelerini kullandı. - İSTANBUL