Silifke Spor, Türkiye Ziraat Kupası'nda Bitlis Spor 1916'ya 6-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silifke Spor, Türkiye Ziraat Kupası'nda Bitlis Spor 1916'ya 6-0 yenildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silifke Spor, Türkiye Ziraat Kupası\'nda Bitlis Spor 1916\'ya 6-0 yenildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Ziraat Kupası karşılaşmasında Bitlis Spor 1916, Bitlis Eren Stadyumu'nda Silifke Spor'u 6-0 yendi. Ev sahibi ekip ilk yarıyı tek golle önde kapattıktan sonra ikinci yarıda golleri artırarak taraftarına farklı galibiyet sevinci yaşattı.

Türkiye Ziraat Kupası'nda Bitlis Spor 1916, sahasında konuk ettiği Silifke Spor'u 6-0 mağlup ederek kupada farklı bir galibiyete imza attı.

Türkiye Ziraat Kupası mücadelesinde Bitlis Spor 1916 ile Silifke Spor karşı karşıya geldi. Bitlis merkezde bulunan Bitlis Eren Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, taraftarının desteğiyle etkili bir performans sergiledi. Karşılaşmanın ilk yarısında rakip kalede baskı kuran Bitlis Spor 1916, bulduğu tek golle soyunma odasına üstün girdi.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Bitlis Spor 1916, rakip savunmaya zor anlar yaşattı. Ev sahibi ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle farkı daha da açarak karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Bitlis Spor 1916, bu sonuçla Türkiye Ziraat Kupası'nda önemli bir galibiyet elde ederken, taraftarlarına da farklı galibiyet sevinci yaşattı.

Kaynak: İHA
Türkiye KupasıTürkiyeBitlisSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
Meloni’den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
Erhan Kurt’un 2007’deki ölümüne ilişkin soruşturmada babası Ali Kurt cezaevine gönderildi Erhan Kurt'un 2007'deki ölümüne ilişkin soruşturmada babası Ali Kurt cezaevine gönderildi
16:37
Hakemler Dosyası’nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
16:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:48
Ederson için Kadıköy’de izdiham Kuyruğun sonu görünmedi
Ederson için Kadıköy'de izdiham! Kuyruğun sonu görünmedi
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
14:21
Tabancayı doğrultup “Bu bir soygundur“ dedi, aldığı cevapla kaçtı
Tabancayı doğrultup "Bu bir soygundur" dedi, aldığı cevapla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 17:29:56. #.0.2#
SON DAKİKA: Silifke Spor, Türkiye Ziraat Kupası'nda Bitlis Spor 1916'ya 6-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei