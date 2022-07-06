Silopi'den 'Geleceğin Yıldızları' şenliğine katılan öğrenciler kupalarıyla döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Silopi'den 'Geleceğin Yıldızları' şenliğine katılan öğrenciler kupalarıyla döndü

06.07.2022 11:53
Silopi'den 'Geleceğin Yıldızları' şenliğine katılan öğrenciler kupalarıyla döndü

Nevşehir Kapadokya bölgesinde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen 'Junior Cup Geleceğin Yıldızları' futbol şenliğine Silopi'den 27 sporcu katılırken Türkiye geneli 30 takım ve toplamda 800 sporcu katıldı.

Nevşehir Kapadokya bölgesinde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen 'Junior Cup Geleceğin Yıldızları' futbol şenliğine Silopi'den 27 sporcu katılırken Türkiye geneli 30 takım ve toplamda 800 sporcu katıldı. Derecelendirmenin olmadığı turnuvada katılan tüm takım oyuncularına kupa ve madalya verildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinden etkinliğe katılan sporcular, hem tarihi ve kültürel yerleri görme imkanı hemde futbol yeteneklerini sergiledi. Alt yapı futboluna katkılar sunmak için düzenlenen etkinlikte futbola yıllarca hizmet etmiş deneyimli kişiler 'Junior Cup Geleceğin Yıldızları' etkinliğe katılan öğrencileri izleyerek bilgi aldı. Çocukların psikolojik üstünlük ve çöküntü yaşamaması için etkinliğe katılan tüm takım oyuncularına kupa ve madalya verildi. Etkinliğin öncelikli hedefi çocukların mutluluğunu görmek ve gelecekteki hedeflerine köprü olabilmek onları kötü alışkanlıklardan uzak tutup futbol ile geliştirmenin yanı sıra katılımcıların kendi bölgelerinde yapmış oldukları çalışmaların karşılığını alabilmeleri yeteneklerini sergilemeleri için fırsat sunmak olduğunu söyleyen Mehmet Yalgatekin, futbol alt yapısına önemli katkıları olan antrenörlerin kültür, tarih ve çevresinde birçok futbol sahasını bulunduran turizm ve spor alanında önemli yeri olan Nevşehir-Kapadokya bölgesinde yapılan etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. - ŞIRNAK

YORUMLAR
500
Nevşehirli 15 sporcu siyah kuşak oldu Nevşehirli 15 sporcu siyah kuşak oldu Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi Yılın ilk yarısında 258 bin turist Kapadokya'yı kuşbakışı izledi
Kaynak: İHA

Kapadokya, Nevşehir, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Silopi'den 'Geleceğin Yıldızları' şenliğine katılan öğrenciler kupalarıyla döndü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:59 Oğuzhan Koç'un karın kasları gerçek mi? Sosyal medya kullanıcıları aynı yorumu yapıyor: Ameliyatla kas yaptırmış
11:53 1 yıldır aşk yaşayan Hilal Altınbilek ile Metin Hara çifti dünyaevine giriyor
11:50 Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmışlardı! İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve 31 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı
11:46 Mustafa Destici mazottaki artışın nedeni olarak küresel enerji fiyatlarını gösterdi: Aylık giderlerimiz 60-70 bin liraya çıktı
11:45 Ümit Özdağ'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Esenler Kaymakamlığı, "Afganlar Suriyeli kıza tecavüz etti" sözlerini yalanladı
11:42 Ankara'da ekmeğe 1 lira zam geldi
11:40 Hekimlerden yurt dışında çalışabilmek için gerekli olan iyi hal belgesine yoğun talep: Haziranda 229 başvuru daha geldi
11:31 Prof. Dr. Canan Karatay tavsiye etti: Evinizin başköşesinde zeytinyağı olsun
11:27 Galatasaray formasını giyinen Paraguay'daki bir takım turnuvanın şampiyonu oldu! "Her maçını izliyoruz"
11:22 Gram altının fiyatı 980 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 12:07:50. #1.13#
SON DAKİKA: Silopi'den 'Geleceğin Yıldızları' şenliğine katılan öğrenciler kupalarıyla döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement