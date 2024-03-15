Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor\'u 1-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Pendikspor, ligde 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi. İstanbulspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

15.03.2024 22:53  Güncelleme: 22:56
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Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Çakır, İbrahim Bozbey, Ali Can Alp

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan (Dk. 63 Erdem Özgenç), Murat Akça (Dk. 82 Berkay Sülüngöz), Alpaslan Öztürk, Sequeira (Dk. 82 Emre Taşdemir), Ndiaye, Midtsjö (Dk. 67 Çekiçi), Gökcan Kaya (Dk. 82 Erencan Yardımcı), Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Loshaj, Vorobjovas, Duhaney (Dk. 62 Eslem Öztürk), Ali Yaşar (Dk. 88 Coly), Sambissa, Jackson (Dk. 62 Özcan Şahan), Mendy

Gol: Dk. 90+7 Halil Akbunar (Pendikspor)

Kırmızı kart: Dk. 75 Vorobjovas (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Loshaj, Dk. 86 Özcan Şahan, Dk. 90+3 Okan Erdoğan, Dk. 90+5 Coly (İstanbulspor), Dk. 45 Alpaslan Öztürk (Pendikspor)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Pendikspor, ligde 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi. İstanbul temsilcisi, oynadığı son 5 müsabakada hanesine puan yazdıramamıştı. Siltaş Yapı Pendikspor, puanını 29'a yükseltti.

İstanbulspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça çıktı. Sarı-siyahlı takım, 13 puanla son sırada yer alıyor.

75. dakikada İstanbulspor 10 kişi kaldı. Orta sahada Vorobjovas ile girdiği ikili mücadelede Endri Çekiçi yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, 58. dakikadan sarı kartı bulunan Vorobjovas'a ikinci sarı karttan kırmızı kartını gösterdi.

90+1. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor gole çok yaklaştı. Erdem Özgenç'in sağdan ortasında Thiam'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Alp Arda, yaptığı kritik kurtarışla topu çeldi. Umut Nayir'in direk dibinde tamamlamak istediği meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

90+7. dakikada Pendikspor öne geçti. Kaleyi cepheden gören bir noktadan ceza sahası çizgisi üzerinde Erdem'in kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekti. Arka direkte Erencan Yardımcı, meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Halil Akbunar'ın altıpasın içinden yaptığı vuruşta kaleci Alp Arda'nın müdahalesi yeterli olmadı ve top ağlara gitti: 1-0.

Siltaş Yapı Pendikspor, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

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  • Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti
    23:15 Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti

    Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.


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SON DAKİKA: Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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