Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: İyi Oynadık Ama Kaybettik - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: İyi Oynadık Ama Kaybettik

Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Teknik direktör İbrahim Üzülmez, maç sonrası yaptığı açıklamada iyi oynadıklarını ve bu nedenle kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Üzülmez, oyuncularının iyi mücadele ettiğini ve pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti. Ligde kalma şanslarının devam ettiğini vurgulayan Üzülmez, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade etti.

14.04.2024 16:51  Güncelleme: 17:07
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'e 3-2 mağlup olan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, iyi oynadıklarını ve bu nedenle kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İbrahim Üzülmez, "Üzüntülüyüz, bu kadar iyi oynadığımız, iyi mücadele ettiğimiz, 10 kişi kalmamıza rağmen yüzde 51 topa sahip olan bir Pendikspor takımı vardı. Herhalde yüzde 70 topla oynayan Başakşehir'e karşı bu kadar mücadele edilir. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz." dedi.

Başakşehir'in kaliteli oyunculardan kurulu bir takım olduğunun altını çizen Üzülmez, "ilk yarı 3-4 pozisyonumuz var. Atamayınca rakip de hata yaptığımız ilk pozisyonda gol atınca direncimiz düşüyor. Rakibi iyi analiz ettiğimiz, ön alan baskısını doğru yaparak yakaladığımız pozisyonlarda, final dediğimiz pozisyonlarda eksiklik vardı. Oyuncularım iyi mücadele etti, 17'ye yakın gol pozisyonuna giren bir Pendikspor takımı vardı. Evet kaybettik, kaybettiğinizde olumlu şeyleri söyleyince anlatamıyoruz ama ben bugün oyuncularımın mücadele ettiğini ve olumlu işler yaptığını düşünüyorum. Kırılma anı Welinton'un kırmızı kartı. 2-2 yaptık, 10 kişi kalınca ister istemez oyuncularım skoru korumak için ikinci bölgeye çekildi, 10 kişi oynamamıza rağmen 3 net pozisyonumuz var. Pozisyonlara giriyoruz, oralarda cömert olunca olmuyor. Başakşehir'e ilk yarıda bir pozisyon verdik. İyi çalıştık, iyi analiz ettik, saha içinde doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Bizim adımıza üzüntülü olan şey, kazanamadığımız bir maç oldu. Sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üzülmez, ligde kalma şanslarının sorulması üzerine ise "Şansımız devam ettiği sürece sonuna kadar bu şansı kullanmaya çalışacağız. Galatasaray maçı, zor maç. Şampiyonluğa oynayan, kaliteli oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynayacağız ama biz profesyonelliğimizden uzaklaşmadan çalışmalarımızı en iyi şekilde devam ettirerek Galatasaray maçına hazırlanacağız. Elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: İyi Oynadık Ama Kaybettik - Son Dakika

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