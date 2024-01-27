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Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Alanyaspor maçında 3 puan bekliyorduk - Son Dakika
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Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Alanyaspor maçında 3 puan bekliyorduk

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, maçın ardından yaptığı açıklamada, takımının maçta 3 puan beklediğini ancak bir puan aldıklarını söyledi. Vieira, maçın dengeli geçtiğini ve öne geçtikten sonra rakip takımın daha çok çalışması sonucunda beraberlik golünü yediklerini belirtti.

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Alanyaspor maçında 3 puan bekliyorduk
27.01.2024 - 19:13,
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'un teknik direktörü Ivo Vieira, Alanyaspor maçında 3 puan beklediklerini ancak bir puan aldıklarını söyledi.

Vieira, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım arasında dengeli bir mücadele geçtiğini belirtti.

Maçta ilk gol şansını kendilerinin bulduğunu anlatan Vieira, "Maalesef bunu gole çeviremedik. Sonra rakip de oyuna ortak oldu ve ilk yarı böyle bitti. İkinci yarıda ise ilk golü biz bulduk. Çok mutluyduk ama maalesef skoru koruyamadık. Galibiyeti çok istiyorduk ama bir puan aldık. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

Vieira, kendilerinin öne geçtikten sonra rakip takımın daha çok çalıştığını ve bunun da rakibe beraberlik golünü getirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: Alanyaspor maçında 3 puan bekliyorduk - Son Dakika
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